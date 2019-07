Azarenka nu-si revine dupa meciul cu Simona Halep: "Nu stiu ce s-a intamplat!"

Ziare.

Sportiva din Belarus spune ca a inceput partida bine, iar apoi n-a mai gasit terenul, ratand o multime de mingi."Nu stiu ce s-a intamplat. Am inceput cu primele game-uri si ma simteam bine, insa apoi n-am mai gasit terenul. Am ratat mult prea multe mingi usoare, mingi pe care nu iti permiti sa le irosesti in fata jucatoarelor de top. De fapt, nu iti permiti sa le ratezi in fata nimanui, dar in fata adversarelor de top, atunci cand lovesti de la un metru de fileu si ratezi, e clar ca nu o sa castigi.Nu mi-am dat sanse. Am creat oportunitatile, dar nu mi-am dat sansa sa joc ca si cum ar fi un meci pe terenul central. Sunt foarte, foarte dezamagita. Simona a fost solida, a profitat de fiecare sansa si eu i-am oferit multe", a spus Azarenka, citata de WTA Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Wimbledon dupa o victorie categorica obtinuta in fata Victoriei Azarenka.Sportiva noastra s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-1, la capatul a o ora si 7 minute de joc!Mai departe, in optimile de finala romanca va da peste invingatoarea duelului dintre Polona Hercog si surpriza Cori Gauff.M.D.