Boris Becker o avertizeaza pe Cori Gauff inaintea meciului cu Simona Halep de la Wimbledon

Multiplul campion de Grand Slam i-a transmis lui Gauff sa fie foarte atenta deoarece Simona Halep nu se compara cu nicio alta jucatoare pe care a intalnit-o pana acum."Cred ca va trebui sa se ridice la un nou nivel in meciul cu Simona Halep. O stiu pe Simona deoarece am multi prieteni romani prin intermediul lui Ion Tiriac . Permiteti-mi sa va spun ca Simona este o nuca tare, pe langa faptul ca este o atleta stralucitoare!In plus, este foarte buna si din punct de vedere tactic. Trimiterea mingei pe centrul terenului, cum am vazut vineri impotriva lui Hercog, n-o va ajuta pe Cori de aceasta data", a spus Boris Becker pentru Daily Mail Partida dintre Simona Halep si Cori Gauff va avea loc astazi, de la ora 16:30, in direct pe Ziare.com.Va fi prima intalnire a Simonei cu sportiva in varsta de 15 ani.C.S.