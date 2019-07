"Brica" de Wimbledon. Merita mai mult antrenorul Simonei Halep?

Ziare.

Trebuie sa incep cerandu-mi scuze si asta pentru ca am fost unul dintre cei care a zambit superior atunci cand Catherine Whitaker, de la The Tennis Podcast, dezvaluia ca a discutat cu Dobre si ca acesta i-a spus cu subiect si predicat ca obiectivul Simonei Halep pentru acest sezon este Wimbledonul.Cu mult inainte ca evolutiile constantencei de pe iarba londoneza sa ne faca sa visam, ba chiar intr-un moment dificil, cand Halep era criticata destul de aspru dupa un Roland Garros mai degraba sters. "Brica" a fost primul si singurul om din staff-ul sau anturajul Simonei care si-a asumat public Wimbledon ca un obiectiv.Trebuie sa imi cer scuze pentru ca, la momentul respectiv, mi s-a parut o tactica deloc reusita aceea de a folosi suprafata pe care Simona se simte cel mai bine, zgura, pentru a o pregati pentru suprafata pe care ea se simtea cel mai inconfortabil, iarba. Mi se parea un fel de datul vrabiei din mana pe cioara de pe gard! De ce sa risti un Grand Slam la care stii ca sportivul poate obtine rezultate foarte mari pentru unul la care sunt sanse minime sa performeze? Ei bine, Daniel Dobre mi-a demonstrat cat tenis stiu.Scriam la vremea respectiva ca admir faptul ca Dobre isi pune practic cariera in joc cu aceasta declaratie. Daca Halep esua la Wimbledon , ar fi fost romanul amator care i-a dinamitat sansele la Roland Garros pentru un rezultat iluzoriu la Londra. Daca ii iesea, asa cum s-a si intamplat, "Brica" ar fi devenit aproape peste noapte cel mai bun antrenor de tenis roman in activitate. Si asa si este, ori poate mai este vreun tehnician care se mandreste cu un Grand Slam?Cautand informatii despre Daniel Dobre am aflat ca acesta a avut o viata nu tocmai usoara. Jucator de tenis inainte de Revolutie, a profitat de schimbarea regimului pentru a-si face un viitor in strainatate, activand ca antrenor de tenis in Turcia, Austria sau Germania inainte de a reveni in tara.Cu Halep colaboreaza inca din 2013, atunci cand romanca dadea primele semne ca poate face performanta la nivel inalt, si a fost alaturi de ea de fiecare data cand a avut nevoie. Privind din afara, pot spune ca Dobre a reprezentat si reprezinta factorul de echilibru din cariera ei, fiind cel la care apela de fiecare data cand avea dificultati cu partea tehnica.De aceea imi este foarte greu sa o inteleg acum. Contrar celor spuse de multi altii, nu mi se pare ca Wimbledon 2019 este cel mai important succes din cariera ei. Acela a fost cu siguranta Roland Garros-ul, unde presiunea pe care a fost nevoita sa o suporte era enorma! Deci dupa un succes major, dar nu neaparat cel mai important, dupa ce a lucrat cu omul asta in ultimele luni, dupa ce Dobre singur si-a asumat turneul ca obiectiv, Simona ii multumeste lui... Darren Cahill Nu incape indoiala cu privire la aportul australianului, care a finisat-o ca jucatoare si care i-a fost alaturi si la Londra inclusiv cu sfaturi, insa este putin trista minimalizarea aceasta a ajutorului dat de Daniel Dobre, cel putin la nivel de discurs public. Un antrenor care nu are anvergura lui Darren Cahill, dar care, iata, a demonstrat ca il poate suplini cu un remarcabil succes pe acesta.Iar pe final nu pot sa nu remarc lacrimile lui Brica de la finalul finalei cu Serena. Intr-un moment in care toti cei care au fost alaturi de Simona erau emotionati, el era singurul care plangea in hohote. Poate si pentru ca stia ca a reusit, a demonstrat ca este nu bun, ci cel mai bun din Romania!