Cati bani ii ofera Nike Simonei Halep dupa succesul de la Wimbledon - surse

Conform unei clauze din contract, sportiva noastra va primi un bonus in valoare de 1 milion de euro, informeaza ProSport. Simona a semnat un contract cu gigantul american in februarie 2018 si incaseaza anual 1.7 milioane de euro plus bonusuri de performanta.Sportiva noastra a trecut la Nike dupa ce nemtii de la Adidas au refuzat sa-i ofere suma solicitata, considerand ca nu este o sportiva cu viitor si potential.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona a urcat trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni este pe 4.C.S.