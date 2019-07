Ce nota a primit Simona Halep pentru evolutia de la Wimbledon: Naomi Osaka si Angelique Kerber au luat cate un 4!

Ziare.

Simona Halep si-a trecut in cont cel de-al doilea Grand Slam din cariera dupa o prestatie impresionanta, iar, avand numai cuvinte de lauda la adresa tenismenei romane."O finala care s-a incheiat in mai putin de o ora, catalogata drept 'cea mai buna partida jucata vreodata de romanca'. Simona a cazut de 100 de ori in cariera si s-a ridicat de tot atatea ori. A reusit o a doua saptamana la Wimbledon absolut extraordinara, iar in finala i-a aplicat Serenei acelasi tratament pe care americanca l-a aplicat adversarelor din rundele precedente", a notat Eurosport In ultimul act de la Wimbledon, Simona Halep i-a predat o adevarata lectie de tenis Serenei Williams, lucru remarcat si de Eurosport."In finala, Serena Williams a parut, pentru prima oara in cariera ei extraordinara, neputincioasa", puncteaza sursa in cauza, care ii acorda americancei nota 8 pentru parcursul de la Wimbledon 2019.Alte note date de Eurosport, televiziunea care a transmis in direct Grand Slam-ul britanic:Cori Gauff (optimi) - 9Barbora Strycova (semifinalista) - 8.5Naomi Osaka (primul tur) - 4Angelique Kerber (turul doi) - 46-2, 6-2 a fost scorul finalei de la Wimbledon dintre Simona Halep si Serena Williams, incheiata dupa numai 56 de minute.I.G.