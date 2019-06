Ce sanse ii acorda Alexandra Dulgheru Simonei Halep la Wimbledon. Care sunt primele 3 favorite pe iarba londoneza, in viziunea sa

Ziare.

com

Despre Simona si despre sansele ei pe iarba londoneza a vorbit recent si tensimena romanca Alexandra Dulgheru , care din pacate nu a mai jucat tenis din luna aprilie, suferind intre timp a patra interventie chirurgicala la genunchiul stang.Intr-un interviu realizat de cei de la Gazeta Sporturilor , Dulgheru a fost rugata sa faca o analiza inainte de acest Wimbledon, numind sportivele cu cele mai mari sanse, fara sa o includa in acest top si pe Simona Halep:"La fete este foarte greu de spus pentru ca, in ultimii ani, multe au ajuns sa castige. Conteaza forma fiecarei jucatoare in aceste doua saptamani. De exemplu, cum a castigat Barty la Roland Garros , nu e ca nu are jocul sau ca nu ma asteptam. Are un joc foarte frumos, dar nu credeam ca o sa castige ea. A demonstrat insa ca are toate calitatile sa o faca. Totul e foarte imprevizibil! Acum, uitandu-ma la Eastbourne, mi s-a parut Kerber destul de in forma. Cu Simona a jucat absolut incredibil, dar ii place foarte mult iarba, este suprafata ei favorita. As spune intre Pliskova, Kerber, poate si Barty.Nu zic nu la Simona, dar ii lipsesc meciurile pe iarba. De aceea, e foarte bine ca a jucat la Eastbourne. A avut meciuri bune, si cu Kerber a luptat, a stat acolo mental, acum si fizic e mai pregatita sa joace pe iarba. N-as spune nu, doar ca celelate mi se par mai solide acum. Eu am incredere ca Simona o sa ajunga in fazele superioare, mi-ar placea sa castige, dar mi-e teama ca celelate sunt un pic mai in forma", a fost parerea lui Dulgheru pentru cotidianul romanesc citat mai sus.Dulgheru a jucat ultima data la un Mare Slem pe tabloul principal chiar la Wimbledon anul trecut, cand pierdea in turul II la Venus Williams Recent, a fost in tribune la Roland Garros pentru a urmari meciurile de la French Open, lucru pe care il va face si la Londra, de luni incolo."O sa mi se faca dor de tenis. La Roland Garros mi s-a intamplat la fel. Cand o sa vad iarba tunsa la milimetru, clar o sa fie asa, dar pe de alta parte o sa ma bucur de senzatia de a fi acolo, de a fi printre jucatori, practic, familia mea", mai adauga sportiva nascuta la Bucuresti, in varsta de 30 de ani acum.La casele de pariuri , in medie, Simona Halep este vazuta cu o cota de 14-16 la castigarea Wimbledonului.Luni va debuta fosta lidera mondiala, 7 WTA acum, intr-un meci cu bielorusa Sasnovich, de la ora 15, LIVE pe Ziare.com.Toata competitia din Anglia este televizata pe EuroSport.D.A.