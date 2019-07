Ce spune Ilie Nastase inaintea finalei dintre Simona Halep si Serena Williams de la Wimbledon

Ziare.

com

Inaintea marii finale, Nastase i-a oferit Simonei cateva sfaturi pentru a o invinge pe Serena Williams "Acum cred ca e invers fata de alti ani, cand Serena era favorita. Serena nu mai e ce a fost acum cativa ani, se misca mai bine. E alta persoana, Simona ar trebui sa o alerge putin. Si acum a dat cateva scurte si le-a si castigat. Daca da cate o scurta o ajuta", a spus Nastase la Digi Sport.Simona Halep si Serena Williams se vor intalni, sambata, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 in favoarea americancei. Simona Halep a obtinut singura victorie in 2014, la Turneul Campioanelor , in faza grupelor.De la revenirea Serenei in circuit, cele doua s-au mai intalnit insa o singura data, la Australian Open 2019, cand americanca s-a impus in optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.Serena se simte extraordinar la Wimbledon, avand in palmares sapte titluri de Grand Slam pe iarba londoneza. Anul trecut a ajuns in finala, fiind invinsa de Angelique Kerber In schimb, Simona a reusit sa obtina cea mai buna performanta a sa la Wimbledon prin calificarea in finala.C.S.