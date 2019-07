Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa victoria fenomenala din finala de la Wimbledon

Ziare.

Sportiva noastra va avea o pauza de trei saptamani si va reveni in circuitul WTA incepand cu 5 august, cand va evolua la Rogers Cup, turneu castigat anul trecut.Apoi, in saptamana urmatoare, Simona va evolua in turneul de la Cincinnati, unde anul trecut a fost invinsa in finala de Kiki Bertens.In luna august, Simona mai este inscrisa si la US Open , competitie ce va incepe pe 25 august.Pana atunci, sunt sanse foarte mari ca Simona sa asiste ca spectatoare si la turneul de la Bucuresti, programat saptamana viitoare. Chiar daca nu e inscris pe tablou, Simona va veni mai mult ca sigur sa le prezinte trofeul romanilor.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona va urca trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni va fi pe 4.C.S.