Cele doua mize suplimentare ale semifinalei dintre Simona Halep si Elina Svitolina

Ziare.

com

Confruntarea din semifinalele competitiei de Grand Slam are si doua mize suplimentare pentru jucatoare.Mai intai, in cazul in care o va invinge pe Svitolina, sportiva noastra isi va asigura un salt de doua locuri in clasamentul WTA , pana pe 5. In cazul in care va fi invinsa, Simona va ramane pe locul 7.In plus, prin prezenta in finala, Simona isi va asigura si un cec in valoare de 1.175.000 de lire sterline (1.491.874 de dolari) . In cazul in care va fi invinsa, Simona va ramane cu 588 de mii de lire sterline (746.572 de dolari).Partida dintre Simona Halep si Elina Svitolina va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori, in direct pe Ziare.com.Simona si Svitolina s-au mai intalnit de sapte ori pana acum, iar jucatoarea din Ucraina conduce cu 4-3.Ultima intalnire a fost castigata de Simona, anul acesta, la Doha , dar ucraineanca s-a impus in doua finale cu sportiva noastra, la Roma, in 2017 si 2018.Prin calificarea in semifinale, Simona si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon . Sportiva noastra a mai ajuns in aceasta faza a competitiei si in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.