Concluziile trase de Mats Wilander dupa calificarea Simonei Halep in semifinalele de la Wimbledon

Wilander este de parere ca Simona s-a calificat in semifinale deoarece a avut o defensiva de fier si o deplasare excelenta in teren."Simona s-a aparat extraordinar de bine. Zhang a jucat incredibil de bine la inceput, dar Simona a absorbit forta loviturilor chinezoaice si a raspuns, a trimis-o pe fundul terenului pe Zhang. Iar Simona se simte excelent de bine. La inceput au fost multe erori nefortate, dar Simona s-a aparat incredibil de bine", a spus Wilander la EuroSport.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Shuai Zhang (50 WTA ) cu 7-6 (4), 6-1, la capatul unui meci foarte intens.In semifinale, Simona o va intalni pe invingatoarea dintre Elina Svitolina (8 WTA ) si Karolina Muchova (68 WTA).Partida din semifinale va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.Pentru Simona Halep , aceasta este a doua prezenta in semifinalele de la Wimbledon , dupa cea din 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.