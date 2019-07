Cori Gauff a izbucnit in lacrimi dupa infrangerea din meciul cu Simona Halep: Cum explica esecul

Ziare.

Americanca a vorbit cu ochii in lacrimi despre problemele pe care le-a avut, spunand ca a acuzat crampe stomacale si ca din acest motiv nu a putut fi la un nivel ridicat."Nu am fost la suta la suta astazi, dar Simona a jucat bine. Nu cred ca am fost obosita din cauza meciurilor. Simt ca s-a intamplat ceva in week-end, dar vom vedea cum ma voi simti. Am fost evident dezamagita ca am pierdut. Cred ca trebuie sa ma initorc la munca si sa muncesc din greu pentru urmatoarele turnee. Imi voi lua cateva zile libere, voi avea o vacanta cu familia, iar apoi la munca", a spus Gauff la conferinta de presa."A fost surprinzator faptul ca am avut publicul de partea mea, sunt cu adevarat fericita ca oamenii cred in mine", a mai spus Gauff.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe marea revelatie Cori Gauff.Sportiva noastra a trecut in doua seturi de jucatoarea in varsta de 15 ani, cu 6-3, 6-3, in mai putin de o ora si jumatate.In sferturile de finala, Simona o va intalni pe Shuai Zhang din China, aflata pe locul 50 in clasamentul WTA Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea lui Shuai Zhang. Simona a castigat singurul meci in 2012, in timp ce Zhang s-a impus de doua ori in 2016, la Australian Open si Beijing.Partida din sferturile de finala va avea loc marti, de la ora 15:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona a ajuns cel mai departe la Wimbledon in semifinale, in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.