Cori Gauff, bolnava la meciul cu Simona Halep: Iata ce anunta presa engleza

Jucatoarea in varsta de numai 15 ani ar fi fost infectata cu un virus misterios in ziua de pauza si, la ora partidei cu Halep, a suferit de crampe stomacale.Ea a solicitat chiar interventia medicului turneului si englezii sustin ca din cauza problemelor nu a evoluat la nivelul maxim."Nu stiu ce virus am. Am fost la doctor, insa trebuie sa revin si marti pentru a afla ce s-a intamplat", a spus Gauff, potrivit Daily Mail Simona Halep s-a calificat, luni, in sferturile de finala de la Wimbledon dupa o victorie clara cu revelatia Cori Gauff, pustoaica in varsta de numai 15 ani care a uimit lumea tenisului la Londra.Fostul numar 1 WTA s-a impus in doua seturi, scor, 6-3, 6-3, in mai putin de o ora si jumatate de joc.In sferturile de finala, Simona o va intalni pe chinezoaica Shuai Zhang, o sportiva aflata pe locul 50 in clasamentul WTA.Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea lui Shuai Zhang. Simona a castigat singurul meci in 2012, in timp ce Zhang s-a impus de doua ori in 2016, la Australian Open si Beijing.Partida din sferturile de finala va avea loc marti, de la ora 15:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.