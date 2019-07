Cori Gauff, discurs de mare jucatoare dupa infrangerea cu Simona Halep de la Wimbledon

Ziare.

com

Imediat dupa ce a pierdut duelul din optimi cu Simona Halep, sportiva americana in varsta de numai 15 ani a avut un discurs caracteristic marilor campioni.Gauff a explicat ca a avut parte de o experienta pozitiva din care a invatat multe lucruri ce ii vor folosi pe viitor."Am invatat multe. Am invatat sa joc in fata unui public numeros. Am invatat cum este sa joci sub presiune. Am invatat multe si sunt recunoscatoare pentru aceasta experienta. M-am distrat mult. M-am distrat si in meciul pe care l-am pierdut. Nu stiu sa spun cum ma simt acum, meciul imi este inca proaspat in minte. Voi vedea cum ma voi simti peste cateva ore.Am numai 15 ani. Nici macar nu am ajuns in punctul in care imi dezvolt stilul de joc. Am inceput tenisul la 6 ani. Abia astept sa vad ce succes voi avea pe viitor daca voi continua sa muncesc asa cum am facut-o pana acum", a spus Gauff, potrivit WTA Simona Halep s-a calificat, luni, in sferturile de finala de la Wimbledon dupa o victorie clara cu revelatia Cori Gauff, pustoaica in varsta de numai 15 ani care a uimit lumea tenisului la Londra.Fostul numar 1 WTA s-a impus in doua seturi, scor, 6-3, 6-3, in mai putin de o ora si jumatate de joc.In sferturile de finala, Simona o va intalni pe chinezoaica Shuai Zhang, o sportiva aflata pe locul 50 in clasamentul WTA.Scorul intalnirilor precedente este 2-1 in favoarea lui Shuai Zhang. Simona a castigat singurul meci in 2012, in timp ce Zhang s-a impus de doua ori in 2016, la Australian Open si Beijing.Partida din sferturile de finala va avea loc marti, de la ora 15:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.