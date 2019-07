Cori Gauff, invinsa de Simona Halep la Wimbledon, primita ca un star acasa in SUA: Cred ca pot ajunge cat de departe imi doresc

Ziare.

Acolo, ea a castigat alte 3 meciuri, cu Venus Williams , Rybarikova si Polona Hercog, fiind invinsa apoi in optimi de Simona Halep , viitoarea campioana de la Wimbledon , scor 6-3, 6-3.Gauff a ajuns duminica acasa la Delray Beach, in SUA, dupa aceasta frumoasa aventura din Anglia, promitand fanilor sai multe lucruri frumoase, ea fiind primita intr-un mod special de parinti, fani si oficialitati:"Am vazut imagini in timpul Wimbledonului cu ce se intampla la Delray Beach, v-am simtit pe toti foarte aproape si asta m-a motivat enorm. Nu stiam ce va fi cand ma voi intoarce acasa, nu credeam ca o sa veniti in numar atat de mare. Va multumesc din suflet pentru suportul vostru.Voi juca la Citi Open (n.r.: Washington Open) si apoi la US Open . Cred ca pot ajunge cat de departe imi doresc. Chiar cred ca nu exista limite", a fost declaratia lui Gauff, conform cotidianului The Guardian Gauff a ajuns pana pe locul 143 WTA la aceasta frageda varsta de 15 ani, dupa aceasta calatorie frumoasa la Wimbledon.Tanara sportiva americana de culoare a castigat la 14 ani trofeul de la Roland Garros la junioare, facand si o finala la aceeasi categorie de varsta, la US Open, pierduta cu Amanda Anisimova.D.A.