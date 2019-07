Cum a prefatat Cori Gauff intalnirea de luni cu Simona Halep, din optimile de finala de la Wimbledon

Ziare.

Declaratiile au avut loc la conferinta oficiala de presa de dupa prima infrangere a lui Gauff la Wimbledon , pe tabloul de dublu mixt:"O sa pregatesc meciul cu Simona Halep la fel cum fac la orice alta partida. Rutina mea a mers foarte bine pana acum, asa ca o sa fac aceleasi lucruri ca si pana acum. Nu stiu daca ma simt diferit fiind in a doua saptamana a unui turneu de Mare Slem. Voi vedea cand o sa ies pe teren. Anul trecut pe vremea asta jucam la junioare si pierdeam in sferturi. Este un pas important pentru mine ca joc in optimi la senioare", a punctat Gauff la intrebarea unui jurnalist despre cum va aborda aceasta partida cu fosta lidera mondiala WTA Gauff a castigat la doar 14 ani trofeul de la Roland Garros la junioare si a facut si o finala pe teren propriu la US Open , la aceeasi categorie.Sportiva din SUA a facut pereche la mixt cu Jay Clarke si au piedut clar la Lindstedt/Ostapenko, scor 6-1, 6-4.La 15 ani si 122 de zile, Gauff a devenit cea mai tanara tenismena prezenta pe tabloul principal la Wimbledon, in istoria de peste 100 de ani a acestui imens turneu de Mare Slem.Simona Halep area cea mai buna performanta aici pe iarba londoneza o semifinala in 2014, pierduta la Eugenie Bouchard Partida cu CoCo Gauff va fi LIVE pe Ziare.com, luni de la 16.30, urmand sa fie televizata pe EuroSport.D.A.