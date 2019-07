Cum arata clasamentul WTA in acest moment si cum se va modifica in functie de rezultatul semifinalei dintre Halep si Svitolina

Ziare.

In prezent, tenismena noastra ocupa locul 6, cu doar 75 de puncte peste Elina Svitolina, aflata pe pozitia a 7-a in clasamentul intocmit de Asociatia de Tenis Feminin.Cu o calificare in finala Grand Slam-ului britanic, Simona va ajunge la 5.233 de puncte si va urca pe pozitia a 4-a.In cazul unei infrangeri, Halep va cobori pe locul 7, iar Svitolina va fi cea care va ocupa locul 4 in clasamentul ce va fi anuntat oficial luni.1. Ashleigh Barty 6.605 puncte2. Naomi Osaka 6.257p3. Karolina Pliskova 6.055p4. Kiki Bertens 5.130p5. Petra Kvitova 4.785p6. Simona Halep 4.713p7. Elina Svitolina 4.638p8. Sloane Stephens 3.802p9. Aryna Sabalenka 3.365p10. Anastasija Sevastova 3.356pSemifinala de la Wimbledon dintre Simona Halep si Elina Svitolina va fi transmisa in direct de site-ul Ziare.com.Pana in prezent, Halep si Svitolina s-au intalnit de 7 ori, tenismena din Ucraina conducand cu 4-3 la meciurile directe.I.G.