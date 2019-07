Cum se simte Simona Halep dupa accidentarea suferita in primul tur de la Wimbledon

Ziare.

com

Sportiva noastra a reusit sa incheie cu brio sedinta de pregatire de marti si nu a parut deloc jenata de problemele medicale, conform Fanatik Mai mult, Simona nu a purtat nicio fasa de protectie peste glezna, ceea ce arata ca durerile au disparut aproape in totalitate.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul doi de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Aliaksandra Sasnovich (36 WTA ), scor 6-4, 7-5.Mai departe, pentru sportiva noastra urmeaza un duel cu compatrioata Mihaela Buzarnescu , aflata pe locul 53 WTA Aceasta va fi prima intalnire a Simonei in circuitul WTA cu Mihaela Buzarnescu in ultimii 11 ani. Simona a castigat singura disputa, in 2008.Partida va avea loc miercuri, de la ora 15:00, in direct pe Ziare.com.C.S.