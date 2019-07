Daniela Hantuchova dezvaluie cine e "eroul nevazut" din echipa Simonei Halep: Nu trebuie sa uitam de acest om

Ziare.

com

Buna prietena cu Simona, Hantuchova spune ca si preparatorul fizic Teo Cercel are un rol crucial, deoarece a ajutat-o pe sportiva sa devina jucatoarea cu cea mai buna deplasare din circuit."Sa nu uitam de Teo Cercel, sunt impreuna de la juniori. Darren chiar glumeste cu ei, le spune ca sunt ca un sot si o sotie. Si Teo are un rol crucial in tot ce se intampla cu Simona. El este eroul nevazut si nu trebuie sa uitam de acest om", a spus Daniela Hantuchova la BBC.Apoi, Hantuchova a comentat si victoria obtinuta de Simona la Wimbledon "3 erori nefortate! Ce poti sa spui mai mult de atat?! Imi este o prietena apropiata si stiu cat a muncit sa ajunga aici. Este atat de placut sa vezi ca atitudinea sa foarte calma a adus-o aici. In trecut punea mare presiune pe ea, dar acum vazand cum se relaxeaza si pune pret si pe ce se intampla in afara terenului o ajuta. Cred ca va continua asa, va deveni o persoana mai buna si o jucatoare mai buna", a mai spus Hantuchova.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona a urcat trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni este pe 4.C.S.