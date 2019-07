Darren Cahill, despre calificarea Simonei Halep in finala de la Wimbledon: Avertismentul lansat inaintea jocului cu Serena Williams

Ziare.

Fostul antrenor al tenismenei noastre, care o ajuta insa cu sfaturi si in prezent, considera ca meciul cu Svitolina a fost cel mai bun facut de Halep pe iarba in intreaga ei cariera."E cel mai bun meci pe iarba facut de Simona in intreaga ei cariera. A trecut de primele game-uri, care au fost extrem de echilibrate, iar apoi si-a continuat forma grozava. A folosit drop shot-ul, a venit la fileu, a servit bine, iar forehandul si backhandul au functionat perfect", a spus Darren Cahill intr-o interventie la ESPN.Simona va avea, insa, o misiune extrem de dificila in finala, acolo unde va da peste o Serena Williams aflata intr-o forma de speriat."Nu trebuie sa te uiti ca Serena a pierdut ultimele finale jucate, ci la cum a jucat in semifinala. Barbora Strycova a avut planul A, planul B si planul C, insa nimic n-a functionat. Serena a jucat incredibil de bine, nu ma asteptam la acest nivel din partea ei. Dar n-a jucat bine doar in semifinala, ci inca din prima runda", a adaugat australianul.Finala feminina de la Wimbledon dintre Simona Halep si Serena Williams e programata sambata, incepand cu ora 16:00 - ora Romaniei.La TV, partida va fi transmisa in direct de Eurosport, in timp ce pe Ziare.com va putea fi urmarita in format LIVE text.Va fi cea de-a 11-a confruntare directa intre Simona Halep si Serena Williams, scorul meciurilor directe fiind covarsitor in favoarea americancei, 9-1.I.G.