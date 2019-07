Darren Cahill dezvaluie detaliul care a facut diferenta pentru Simona Halep in partida de la Wimbledon

Ziare.

Potrivit relatarilor lui Cahill, Simona a hotarat sa isi programeze un antrenament imediat dupa meciul cu Cori Gauff din optimi deoarece a fost nemultumita de felul in care a servit."Darren ne-a spus ca Simona a hotarat sa exerseze din greu serviciul pentru a nu se mai repeta momentele din meciul cu Gauff", au transmis cei de la ESPN.In partida cu Shuai Zhang, Simona a avut un procentaj de 76% pe primul serviciu. Ea si-a pierdut serviciul o singura data in acest meci.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Shuai Zhang (50 WTA ) cu 7-6 (4), 6-1, la capatul unui meci foarte intens.In semifinale, Simona o va intalni pe Elina Svitolina, aflata pe locul 8 in clasamentul WTA Partida din semifinale va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.Pentru Simona Halep , aceasta este a doua prezenta in semifinalele de la Wimbledon , dupa cea din 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard C.S.