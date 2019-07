Declaratii pline de respect ale tatalui lui Cori Gauff la adresa Simonei Halep, inainte de meciul din optimile de la Wimbledon

Ziare.

com

Acesta e convins ca daca fata sa va juca la nivelul sau maxim, se poate impune in fata fostului lider mondial WTA Cori Gauff e o noua senzatie a tenisului mondial feminin, aflata acum pe 313 WTA la doar 15 ani, ajungand in premiera pe tabloul principal la Wimbledon , acolo unde a si repurtat deja 3 victorii."Simona este o competitoare grozava, lupta extraordinar. Sper ca fiica mea sa fie pregatita pentru acest challenge. Cred ca, daca va juca tenisul ei cel mai bun, va avea sanse sa se impuna. Trebuie sa stea pozitiva, sa lupte la randul ei, asa cum a facut-o in meciul cu Hercog. Astfel, va avea o sansa. Cred ca cel mai bun tenis al ei va fi de ajuns pentru a castiga", a fost reactia lui Corey, fost baschetbalist de performanta, pentru site-ul oficial al celor de la WTA Intrebat de reporter care a fost cel mai special moment de pana acum in cariera lui Coco, tatal sau a punctat: "Toate momentele au fost speciale. A fost primul ei Grand Slam, iar in primul tur a dat peste o legenda. A fost minunat, traieste o poveste de care isi va aminti cu siguranta mereu".Gauff a castigat deja la 14 ani Roland Garros la junioare, facand si o finala la US Open la aceeasi categorie. O finala pierduta la Anisimova, cea care tocmai a eliminat-o pe Simona Halep in sferturile de la Roland Garros.Luni de la ora 16.30 va incepe meciul dintre Halep si Gauff, meci pe terenul 1, imediat dupa terminarea partidei Serena Williams - Carla Suarez Navarro.Partida va fi televizata pe EuroSport.Cori Gauff, beneficiara a unui wild card in calificari, a devenit cea mai tanara jucatoare care ajunge pe tabloul principal la Wimbledon, la varsta de 15 ani si 122 de zile.Citeste si:D.A.