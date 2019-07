Emil Boc a mers fara toba la finala de la Wimbledon: Promisiunea facuta dupa succesul Simonei Halep

Ziare.

com

Regulile stricte de la Wimbledon nu i-au permis lui Boc sa aduca si toba la Londra, dar asta nu l-a impiedicat sa fie prezent la finala.In plus, dupa succesul Simonei, Boc a afirmat ca isi doreste foarte mult sa organizeze la Cluj cel mai tare turneu de tenis feminin din tara noastra, alaturi de Ion Tiriac "Lucram intens la acest demers, chiar si aici. Facem lobby, ne dorim enorm sa il avem la Cluj-Napoca si, sigur ca vom anunta imediat ce vom avea vestile bune pe care ni le dorim. Cum sa nu luptam pentru Simona si pentru a avea un turneu cu ea? Cine nu si-ar dori un turneu cu o dubla castigatoare de Grand Slam oriunde in lume? Iar faptul ca e a noastra, ne motiveaza si mai mult. Este cel mai bun model de urmat in viata si un ambasador fara egal al Romaniei in intreaga lume", a spus Boc pentru News.ro Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona va urca trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni va fi pe 4.C.S.