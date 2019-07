Finala dintre Simona Halep si Serena Williams, la un singur minut de a deveni cea mai rapida din istoria Wimbledonului

Ziare.

com

Pe langa faptul semnalat mai sus, finala Simonei cu marea campioana americana Serena Williams putea fi cea mai scurta din istoria turneului feminin de la Wimbledon Jocul dintre cele doua tenismene a durat doar 56 de minute si a depasit ca durata finala din 2014, intre Petra Kvitova si Eugenie Bouchard , cu doar un minut.Sportiva din Cehia a trecut clar de cea canadiana cu scorul de 6-3, 6-0, Bouchard fiind cea care trecuse de Simona Halep in semifinalele aceleiasi editii.Recordul de cea mai scurta finala din istoria de la Wimbledon ii apartine asadar Petrei Kvitova, vorbim insa doar de Era Open, caci in istorie avem o finala si mai scurta, e vorba de editia din 1969, cand Susan Tutt a invins-o in finala pe Marion Boundy cu 6-2, 6-0 in 20 minute doar...6-2, 6-2, a fost scorul finalei castigate de Simona Halep, care si-a trecut in cont al doilea trofeu de Mare Slem din cariera, dupa editia din 2018 de la Roland Garros Citeste si: