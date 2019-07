Gica Hagi, fermecat de performanta Simonei Halep: Pentru mine e un geniu

Ziare.

Hagi a comentat acest mare succes al Simonei la conferinta de presa oficiala sustinuta cu o zi inainte de meciul din Liga 1 Dinamo , care va avea loc luni de la ora 21, LIVE pe Ziare.com."E fantastic, incredibil, excelenta, geniu. Suntem mandri ca ne-a facut sa ne simtim iar mandri pe noi, romanii. Sa fii numarul 1, sa castigi Wimbledonul si de maniera care a castigat-o ea e o performanta incredibila. Suntem mandri de ea si de tot ce a facut si pentru mine un geniu", a fost frumoasa reactie a lui Gica Hagi Tenismena din Romania se va intoarce luni in tara sa pentru a prezenta marele trofeu catre fani, oficialitati si jurnalisti, dar pana una alta, duminica, a avut parte de traditionala sedinta foto de prezentare a acestui trofeu de la All England Club:Romanca de 27 de ani are doua titluri de Mare Slem in palmares, dupa cel cucerit la Roland Garros acum un an, la capatul unei finale cu Sloane Stephens.D.A.