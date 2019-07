Hagi o lauda pe Simona Halep: Pana in semifinale se antreneaza!

Ziare.

"Regele" spune ca Halep este atat de puternica si experimentata incat pana in semifinalele competitiei nu are decat meciuri de antrenament."Nu v-am zis? Pana in semifinale ea doar se antreneaza. Eu spun, vorbesc, voi n-o luati. Ea a ajuns atat de experimentata, de puternica, incat pana in semifinale doar se antreneaza daca nu are vreo problema. Meciurile tari ale ei sunt in semifinale si finala", a spus Hagi intr-o conferinta de presa.Simona Halep s-a calificat, vineri, in optimile de finala de la Wimbledon dupa o victorie categorica in fata Victoriei Azarenka.6-3, 6-1 a fost scorul meciului ce a durat putin peste o ora.Mai departe, in duelul pentru calificarea in sferturi ea va da peste Cori Gauff, tanara americanca in varsta de numai 15 ani care impresioneaza lumea tenisului.M.D.