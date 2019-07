Iata ce spune Simona Halep despre meciul cu Azarenka de la Wimbledon

Ziare.

Sportiva noastra este constienta ca va avea o partida grea, dar crede ca are resursele necesare pentru a se impune."Pot sa spun ca ma asteapta un meci dificil pentru ca e o jucatoare solida. Insa am incredere in mine, joc bine impotriva ei. Poimaine va fi un meci diferit, ma sint increzatoare si puternica, dar vom vederea ce va fi", a declarat Halep pentru Eurosport.Simona Halep s-a calificat in turul III de la Wimbledon dupa ce a invins-o greu, in trei seturi, pe Mihaela Buzarnescu 6-3, 4-6, 6-2 a fost scorul partidei ce a durat aproape doua ore.In duelul pentru calificarea in optimi, Simona o va intalni pe Victoria Azarenka, fostul lider al clasamentului feminin si dubla castigatoare de Grand Slam.Halep si Azarenka s-au duelat de patru ori pana acum, fiecare avand cate o victorie. Simona a castigat insa singura disputa de pe iarba, in urma cu doi ani tot la Wimbledon.Meciul dintre Simona Halep si Victoria Azarenka va avea loc vineri si va fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.