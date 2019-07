Iata ora de start a meciului Simona Halep - Mihaela Buzarnescu din turul II de la Wimbledon

Ziare.

Astfel, intalnirea dintre Simona Halep si Mihaela Buzarnescu a fost programata miercuri, pe terenul numarul doi, urmand a incepe in jurul oei 15:00, ora Romaniei.Aceasta va fi primul duel al Simonei cu Mihaela Buzarnescu in circuitul WTA din ultimii 11 ani. Singurul meci a avut loc in 2008 si a fost castigat de Simona.Infruntarea romaneasca dintre Halep si Buzarnescu va fi transmisa in direct pe site-ul Ziare.com, iar la TV va putea fi urmarita pe Eurosport.M.D.