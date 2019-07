Incep meciurile pe bani grei la Wimbledon: Miza financiara a duelului dintre Simona Halep si Victoria Azarenka

Ziare.

Castigatoarea acestei partide isi va asigura un cec in valoare de 176 de mii de lire sterline, adica aproximativ 200 de mii de euro.Invinsa va ramane cu un cec in valoare de 111 mii de lire sterline.Pana la Wimbledon, Simona a castigat in acest an premii in valoare totala de 2.041.764 de dolari. Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul 3 de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Mihaela Buzarnescu , scor 6-3, 4-6, 6-2.In turul trei, sportiva noastra o va initalni pe bielorusa Victoria Azarenka, aflata pe locul 40 in clasamentul WTA Scorul intalnirilor precedente este 2-2, dar sportiva noastra a castigat ultimele doua meciuri , unul chiar la Wimbledon.Partida din turul 3 va avea loc vineri, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori.C.S.