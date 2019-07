Intrebarea adresata de Chris Evert care a pus-o in dificultate pe Simona Halep dupa succesul din finala de la Wimbledon

Ziare.

Aflata alaturi de Simona intr-o emisiune de la ESPN, Evert a a intrebat-o pe romanca daca succesul de la Wimbledon este mai important decat cel de la Roland Garros "Wow, Roland Garros a fost primul turneu castigat, dar, sincer, care e mai important si de ce?", a fost intrebarea adresata de Evert.Dupa ce a auzit intrebarea, Simona si-a pus mainile peste ochi si a afirmat ca este pusa in dificultate."Nuuu, nu ma intreba asa ceva! E dificil sa raspund! Primul este mereu primul si nu pot compara, dar si acest turneu e special. Aici s-a nascut tenisul, nu ma gandeam sa castig un Grand Slam pe iarba. A fost o zi perfecta.In plus, am invins-o pe Serena in finala, iar asta face lucrurile si mai speciale. Dar eu privesc turneele diferit, astfel ca ambele sunt speciale pentru mine", a raspuns Simona.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona a urcat trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni este pe 4.C.S.