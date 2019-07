Ion Tiriac a certat-o pe Virginia Ruzici la Wimbledon: De maine incolo, sa nu o mai vad pe Simona Halep pe terenurile astea

Ziare.

Omul de afaceri i-a reprosat lui Ruzici faptul ca Simona a fost programata sa se antreneze pe un teren in preajma caruia era agitatie."De ce se antreneaza aici, pe terenul asta? De ce nu ai dus-o mai in lateral, unde e liniste?", a reprosat Tiriac, citat de Fanatik Virginia Ruzici i-a raspuns ca doar acel teren era disponibil, insa acest lucru nu l-a calmat pe Tiriac."Sa n-o mai vad pe terenurile astea de maine incolo!", a tunat Tiriac. Simona Halep va lua startul astazi la Wimbledon 2019, urmand sa o intalneasca pe Aliaksandra Sasnovich din Belarus, de la ora 15:00, in direct pe Ziare.com.Adversara Simonei ocupa locul 36 in clasamentul WTA si este in plina ascensiune.Aceasta va fi prima intalnire a Simonei cu jucatoarea din Belarus.C.S.