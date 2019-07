Ion Tiriac, dupa victoria Simonei Halep de la Wimbledon: Va voi spune ceva si multi nu vor intelege

Ziare.

Mentorul Simonei a afirmat ca nu se astepta la acest succes si a mentionat ca Simona nu se deplaseaza inca atat de rapid precum ar trebui"Povestea e veche de doua saptamani. Dupa Roland Garros , unde nu a jucat cum si-a dorit, nu stia nimeni daca va trece un tur sau trei. Dar ea s-a antrenat foarte bine in turneu. Ea a fost ranita timp de 5 luni, iar la inceputul anului nu a jucat grozav. Dar dupa primele trei-patru meciuri am vazut ca joaca tot mai bine de la tur la tur. Inaintea meciului, i-am spus ca are o sansa grozava daca poate sa o miste. Acum Simona isi foloseste mai mult armele proprii. Are un talent iesit din comun, reverul cu doua maini in lung de linie este ceva ce nu am mai vazut. Va voi spune ceva si multi nu vor intelege. Simona e foarte rapida, dar inca nu se deplaseaza suficient de bine. Acum s-a miscat bine si a avut abilitatea de a lovi cateva demi-voleuri", a spus Ion Tiriac pentru EuroSport."Simona este principala personalitate sportiva din Romania. Acum cred ca inca 10 mii de copii se vor apuca de tenis dupa acest meci. Asta imi doresc", a adaugat Tiriac.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona va urca trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni va fi pe 4.C.S.