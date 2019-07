Ion Tiriac o antreneaza pe Simona Halep la Wimbledon: Fa ce-ti spun eu!

Ziare.

Considerat unul dintre cei mai buni antrenori din istoria tenisului, Tiriac a revenit in iarba din dorinta de a o ajuta pe Simona Halep.A fost prezent la sedintele de pregatire premergatoare turneului si i-a oferit numeroase sfaturi Simonei Halep."Du-te-n fata, nu te uita! Nu ramai acolo dupa lovitura, nu te mai uita dupa minge, revino la loc!", i-a strigat Tiriac sportivei in timpul antrenamentului, conform Fanatik Nemultumit de felul in care se pregatea Simona, Tiriac a intrerupt la un moment dat antrenamentul: "Stop, stop!", i-a strigat omul de afaceri, care apoi i-a cerut sa stea mai aproape de linia de fund pe serviciul sparring-ului."Fa-mi si mie o placere, ca dup-aia ma duc acasa. Ia du-te in teren, doi pasi mai in fata si stai acolo la retur. Fa ce-ti spun eu!", i-a transmis Tiriac.Totodata, Tiriac i-a cerut Simonei sa foloseasca foarte des loviturile de slice si sa atace mingea, nu doar sa o returneze."Lovitura asta e sfanta pe terenul asta, daca stii s-o dai! Mai mult slice, mai putina viteza. Asa, ma, fata! Loveste mingea, nu o impinge! Si nu uita, tot timpul trebuie sa sari inapoi! Si daca ai facut punctul, mai sari o data inapoi, ca sa nu uiti!", i-a mai spus Tiriac sportivei.De altfel, Tiriac s-a implicat si in programul Simonei de la Wimbledon, cerandu-i sa anuleze prezenta la petrecerea oficiala si la conferinta de presa.Simona Halep va lua startul astazi la Wimbledon 2019, urmand sa o intalneasca pe Aliaksandra Sasnovich din Belarus, de la ora 15:00, in direct pe Ziare.com.Adversara Simonei ocupa locul 36 in clasamentul WTA si este in plina ascensiune.Aceasta va fi prima intalnire a Simonei cu jucatoarea din Belarus.C.S.