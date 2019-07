Ion Tiriac o invata pe Simona Halep cum sa o invinga pe Serena Williams: Treaba e simpla

Ziare.

Tiriac este de parere ca Simona o poate invinge cu usurinta pe Serena in cazul in care va pune sfatul sau in practica."Treaba este simpla, prima minge! Prima minge pe care o joaca Halep mereu e importanta! Fie ca serveste sau primeste. Daca ea e in stare sa o miste pe Serena cu prima minge, sa nu-i dea o minge care sa fie comoda pentru ea, atunci castiga.E mult mai jucatoare si mult mai atleta. Trebuie sa recunoastem asta. Daca ea reuseste sa o miste 2-3 metri pe Serena cu prima minge, iar cu a doua minge, care ii deschide terenul, o mai misca alti 2-3 metri, a treia minge nu mai exista", a spus Tiriac pentru Gsp. In plus, Tiriac este de parere ca Serena Williams este cea care trebuie sa se teama inaintea meciului."Pe hartie, dupa parerea mea, Serena ar trebui sa aiba mult mai multa frica sau emotie decat Simona in finala de la Wimbledon . Pentru ca a fost de multe ori acolo, in finala, castigatoare de 7 ori, dar Serena de azi nu mai e cea de acum 10 ani. Are 25 de kilograme in plus, are si mai multi ani si nu se mai recupereaza asa cum era inainte. Pentru ca pe Serena am urmarit-o. In semifinale, la 6-1 si 5-2, abia se mai misca. Era obosita moarta. Iar adversara nu a miscat-o deloc. Varsta isi spune cuvantul", a adaugat Tiriac. Simona Halep si Serena Williams se vor intalni, sambata, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon.Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 in favoarea americancei. Simona Halep a obtinut singura victorie in 2014, la Turneul Campioanelor , in faza grupelor.De la revenirea Serenei in circuit, cele doua s-au mai intalnit insa o singura data, la Australian Open 2019, cand americanca s-a impus in optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.Serena se simte extraordinar la Wimbledon, avand in palmares sapte titluri de Grand Slam pe iarba londoneza. Anul trecut a ajuns in finala, fiind invinsa de Angelique Kerber In schimb, Simona a reusit sa obtina cea mai buna performanta a sa la Wimbledon prin calificarea in finala.C.S.