John McEnroe dezvaluie ce i-a spus antrenorul Serenei Williams inaintea finalei cu Simona Halep de la Wimbledon

Potrivit celor povestite de McEnroe, Mouratoglou se temea inaintea finalei, fiind convins ca Simona are o sansa mare sa o invinga."M-am intalnit cu antrenorul Serenei inaintea finalei, Patrick. Stiti ce mi-a spus? Ca in toata lumea sunt doar doua jucatoare care o pot bate pe Serena: Halep si Serena insasi.Cred ca problema a fost ca Serena nu si-a controlat emotiile si nu a avut un plan B. Serena a avut emotii mari de tot si nu inteleg de ce. Parea socata de faptul ca Simona ii tot returneaza mingile, dar nu inteleg de ce. Halep face asta tot timpul. Dupa doua finale pierdute, Serena trebuia sa se pregateasca si sa aiba un plan B", a afirmat John McEnroe la ESPN.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona a urcat trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni este pe 4.C.S.