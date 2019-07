John McEnroe remarca o schimbare majora la Simona Halep: A socat-o pe Svitolina

Ziare.

com

McEnroe spune ca a fost impresionat de luciditatea de care a dat dovada Simona si de faptul ca nu-si mai arata emotiile pe teren, cum facea in trecut."Simona si Svitolina au stiluri asemanatoare, lovesc curat, cauta unghiuri. Dar Svitolina a ramas socata de felul in care a lovit Halep. Nu inteleg de ce! A fost inghesuita rau la inceput, iar Halep a pus-o in dificultate. Vechea Halep ar fii reactionat diferit, dar acum si-a regasit fortele. Acum pare ca are mare incredere in ea. Nu se mai panicheaza asa usor si se misca foarte bine pe iarba", a spus McEnroe la EuroSport.Amintim ca Simona Halep a obtinut o calificare magnifica in finala turneului de la Wimbledon 2019.Sportiva noastra a invins-o fara probleme pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA ), la capatul unui meci fenomenal, cu scorul 6-1, 6-3.In ultimul act, Simona o va intalni pe Serena Williams , fosta lidera mondiala aflata pe locul 10 in clasamentul WTA Finala este programata sambata, de la ora 16:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.