Klaus Iohannis o decoreaza pe Simona Halep dupa succesul istoric de la Wimbledon

Decizia presedintelui Romaniei vine dupa ce tenismena noastra s-a impus la Wimbledon, castigand cel de-al doilea ei turneu de Grand Slam."Ca urmare a performantei extraordinare obtinute la Turneul de Tenis de la Wimbledon, precum si in semn de recunoastere si apreciere pentru intreaga activitate, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a decis acordarea celei mai inalte distinctii a statului roman, Ordinul National 'Steaua Romaniei' in grad de Cavaler, sportivei Simona Halep.Prin daruirea, devotamentul si profesionalismul sau, demonstrate atat pe terenul de tenis, cat si in afara sa, Simona Halep a promovat numele tarii noastre in intreaga lume.Simona Halep este un model pentru tanara generatie, iar implicarea sa in popularizarea tenisului in randul copiilor reprezinta un urias castig pentru sportul romanesc.Ceremonia de decorare va avea loc la Palatul Cotroceni, la o data care va fi comunicata ulterior", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.6-2, 6-2 a fost scorul finalei de la Wimbledon dintre Simona Halep si Serena Williams, incheiat dupa numai 56 de minute.