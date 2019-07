La cate puncte s-a apropiat Simona Halep de locul 1 mondial WTA, dupa triumful de la Wimbledon

Ziare.

Halep este acum sigura de urcarea sa pana pe locul 4 WTA , pe care il va ocupa incepand de luni si se gandeste acum cum sa revina in fotoliul de lider mondial, pe care l-a parasit la finele Australian Open din acest an, castigat de nipona Naomi Osaka Lidera mondiala acum este Ash Barty din Australia, campioana recent la Roland Garros , care are 6605 puncte, la distanta de 672 de puncte de campioana noastra din Romania.Intre cele doua mai sunt in clasament Naomi Osaka, pe 2, cu 6257, dar si Karolina Pliskova , pe 3, cu 6055 de lungimi.Barty a fost eliminata la Wimbledon de Alison Riske din SUA, in optimi de finala, Pliskova a pierdut in sferturi cu Muchova dupa o partida de poveste, terminata 11-13 in decisiv, in timp ce Naomi Osaka era eliminata prematur, in chiar turul I, cu Yulia Putintseva din Kazahstan.Simona Halep are parte acum de o pauza destul de importanta, de 3 saptamani, urmand ca romanca sa revina din 5 august la Rogers Cup, competitie pe care a castigat-o anul trecut la Montreal si unde are de aparat acum 1000 de puncte, acesta fiind un turneu tip Masters Premier 5 de 1000 de puncte.