LIVE ACUM Simona Halep - Elina Svitolina, in semifinale la Wimbledon

Simona Halep - Elina Svitolina 1-0, 0-0

*Apasati tasta Refresh / pull down (app Ziare.com) pentru actualizarea scorului15:17 - Inceput electrizant, cu un game maraton! Simona salveaza trei mingi de break si conduce cu 1-0.15:06 - Meciul va incepe cu Simona la serviciu.Simona si Elina s-au mai intalnit de 7 ori pana acum, insa niciodata pe iarba.ora 15:00 - Cele doua tenismene patrund pe arena centrala din cadrul complexului All England Cluj, iar intalnirea va incepe in aproximativ 10 minute.Simona ocupa locul 7 in clasamentul WTA, in timp ce Svitolina este pe locul 8.La casele de pariuri, Simona e considerata mare favorita, avand cota 1.4 pentru a obtine victoria.Simona si Svitolina s-au mai intalnit de sapte ori pana acum, iar jucatoarea din Ucraina conduce cu 4-3.Ultima intalnire a fost castigata de Simona, anul acesta, la Doha, dar ucraineanca s-a impus in doua finale cu sportiva noastra, la Roma, in 2017 si 2018.Prin calificarea in semifinale, Simona si-a egalat cea mai buna performanta la Wimbledon. Sportiva noastra a mai ajuns in aceasta faza a competitiei si in 2014, cand a fost invinsa de Eugenie Bouchard.In cealalta semifinala se intalnesc Serena Williams si Barbora Strycova, dupa incheierea acestui meci.Partida este televizata de EuroSport.