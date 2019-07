LIVE Simona Halep vs Mihaela Buzarnescu, in turul doi la Wimbledon

Ziare.

*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii*incepe in jurul orei 15:30Meciul dintre cele doua a fost programat pe terenul numarul 2 din cadrul complexului All England Club, dupa partida dintre Stan Wawrinka si Reilly Opelka, care va incepe la ora 13:00.Jocul va putea fi vizionat in direct la TV pe postul Eurosport 1.In primul tur, Simona a invins-o pe Aliaksandra Sasnovich, cu 6-4, 7-5, in timp ce Mihaela Buzarnescu a trecut de Jessica Pegula, cu 6-4, 6-4.Simona se afla pe locul 7 in ierarhia WTA, iar Mihaela Buzarnescu ocupa pozitia 53.Simona si Miki s-au mai intalnit o singura data in cariera, in 2008, pe zgura de la Monteroni D'Arbia, unde fostul numar 1 WTA s-a impus in doua seturi, cu 6-3, 6-0.1-14 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2019.