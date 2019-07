Marea jucatoare de tenis Chris Evert, despre Simona Halep: Nu am vazut pe nimeni sa faca ce a facut romanca

Ziare.

Multipla campioana de Grand Slam, fosta tenismena din SUA Chris Evert, de 18 ori castigatoare de turnee de Mare Slem, a avut doar cuvinte de lauda pentru Simona, dupa triumful ei de la Wimbledon , 6-2, 6-2, cu Serena:"A fost o stralucitoare expunere a Simonei Halep! A avut un raspuns pentru puterea Serenei Williams si a inteles cum sa-i returneze serviciul. Cred ca deplasarea in teren a fost principala ei arma in acest meci. Nu m-am asteptat la asta si nici altii nu cred ca se asteptau. Este cea mai dura infrangere pentru Serena, din punct de vedere al scorului, intr-o finala de Grand Slam. Simteai ca Serena era in lumea ei mica! A fost remarcabil ca Halep a inchis meciul jucand atat de bine. De multe ori, jucatoarele realizeaza ca o bat pe Serena, iar ea le ataca apoi. Nu am vazut pe nimeni sa citeasca atat de bine ca Simona serviciul Serenei! Vedea mingea devreme si puncta", au fost cuvintele minunate spuse de Evert intr-o interventie pentru cunoscuta televiziune americana ESPN Intrebata cum isi explica aceasta dominare categorica in meci, Evert a dat de inteles ca agresivitatea Simonei a jucat un rol esential: "Simona a jucat agresiv. Are numai 1,68 m, dar a jucat un tenis exploziv de pe fundul terenului si a facut pasul in teren mai mult. A fost prima data cand Serena a avut parte de schimburi lungi. Simona trimitea inapoi mingile dupa loviturile Serenei, care, in mod normal, ar fi trebuit sa fie castigatoare".Totusi, Evert mai crede inca in sansa Serenei de a castiga al 24-lea sau Slam si de a o egala pe Margaret Court la acest capitol: "Serena nu a castigat al 24-lea Grand Slam, dar cred ca poate castiga in alta parte. Nu mi-am pierdut increderea ca poate castiga si nu cred ca e cineva care o cunoaste si se indoieste de asta".Citeste si: Simona Halep are acum 2 trofee de Mare Slem in palmares, Roland Garros si Wimbledon, iar acum va incepe pregatirea pentru US Open , care va incepe de la finele lunii august.D.A.