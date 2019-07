Martina Navratilova ii ofera sfaturi Simonei Halep dupa finala de la Wimbledon: Ar fi o prostie sa nu faca asta

Ziare.

com

In articolul amintit, Navratilova a sfatuit-o pe Simona sa joace in continuare ofensiv deoarece a demonstrat contra Serenei ca se descurca de minune adoptand aceasta tactica."Castigarea finalei de la Wimbledon in mai putin de o ora si faptul ca a pierdut doar patru game-uri in fata Serenei ar trebui sa o faca pe Simona sa inteleaga faptul ca este pe calea cea buna in ce priveste tenisul, dar si cum isi controleaza emotiile si atitudinea. Daca vrea sa continue asa, trebuie doar sa faca ce a facut si contra Serenei. Floare la ureche, nu-i asa? Evident ca nu, dar Simona nu trebuie sa faca ceva diferit.Trebuie ca acum sa aiba mai multa incredere in ea. Ei ii place sa joace la siguranta, dar in finala de la Wimbledon a avut o atitudine pozitiva si ofensiva. Iar daca totul a functionat atat de bine impotriva Serenei, cum va functiona impotriva celorlalte? Ar fi o prostie sa nu incerce sa repete acea mentalitate. Evident, nu va juca mereu atat de bine ca impotriva Serenei. Va face greseli nefortate, dar poate avea aceeasi mentalitate", a explicat Navratilova.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona a urcat trei locuri in clasamentul WTA , iar incepand de luni este pe 4.C.S.