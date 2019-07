Martina Navratilova si-a ales favorita in finala dintre Simona Halep si Serena Williams

Ziare.

Multipla campioana de Grand Slam mizeaza pe Serena Williams in aceasta finala, prin prisma formei pe care americanca a aratat-o la Wimbledon . In plus, Navratilova considera ca stilul Simonei este unul comod pentru Serena."In ultimele doua finale de Grand Slam, cu Kerber si Osaka, Serena a intalnit adversare care nu ii sunt confortabile, dar cred ca Simona este o adversara mai comoda pentru ea. Dar Serena stie ca trebuie sa o invinga pe Simona pentru ca Simona nu se va bate singura. Daca vrea sa castige, Serena trebuie sa joace la fel ca ini semifinale. Face totul bine in acest moment, se misca bine si asta ii permite sa ajunga in pozitiile potrivite si sa evite erorile nefortate.In plus, Serena isi poate impinge adversarele in spatele terenului cu usurinta. Este mai usor pentru Serena sa aiba adversarele in defensiva", a afirmat Navratilova, conform site-ului oficial al WTA Simona Halep si Serena Williams se vor intalni, sambata, de la ora 16:00, in marea finala de la Wimbledon.Scorul intalnirilor precedente dintre Serena si Simona este 9-1 in favoarea americancei. Simona Halep a obtinut singura victorie in 2014, la Turneul Campioanelor , in faza grupelor.De la revenirea Serenei in circuit, cele doua s-au mai intalnit insa o singura data, la Australian Open 2019, cand americanca s-a impus in optimi cu 6-1, 4-6, 6-4.Serena se simte extraordinar la Wimbledon, avand in palmares sapte titluri de Grand Slam pe iarba londoneza. Anul trecut a ajuns in finala, fiind invinsa de Angelique Kerber In schimb, Simona a reusit sa obtina cea mai buna performanta a sa la Wimbledon prin calificarea in finala.C.S.