Martina Navratilova trage un semnal de alarma dupa debutul Simonei Halep la Wimbledon

Ziare.

com

Multipla campioana de Grand Slam spune ca Simona nu a impresionat-o si ca a aratat ca o jucatoare care are carente in pregatire."Chiar daca Halep a castigat, s-au vazut anumite carente in pregatire. Se simte ca nu are meciuri in picioare, nu a avut un ritm bun. In plus, a lovit mingea cam de sus, se vede ca nu ii place foarte mult aceasta suprafata. Mai are nevoie de timp pentru a se obisnui cu iarba de la Wimbledon", a spus Navratilova la BBC.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul doi de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Aliaksandra Sasnovich (36 WTA ), scor 6-4, 7-5.Mai departe, pentru sportiva noastra urmeaza un duel cu compatrioata Mihaela Buzarnescu , aflata pe locul 53 WTA Aceasta va fi prima intalnire a Simonei in circuitul WTA cu Mihaela Buzarnescu in ultimii 11 ani. Simona a castigat singura disputa, in 2008.Partida va avea loc miercuri, de la ora 15:00, in direct pe Ziare.com.C.S.