Mats Wilander, ingrijorat dupa debutul Simonei Halep la Wimbledon

Ziare.

com

Wilander a afirmat ca nu stie cum isi va putea reveni Simona dupa accidentarea din primul meci."Am crezut ca Simona va avea probleme cu glezna bandajata. Sasnovich a simtit acest lucru, a revenit, dar Simona a luptat senzational. Acum e important sa vedem cum se va recupera Simona dupa acest meci, conteaza mult ce va face inaintea urmatorului meci", a afirmat Wilander la Eurosport.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul doi de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Aliaksandra Sasnovich (36 WTA ), scor 6-4, 7-5.Mai departe, pentru sportiva noastra urmeaza un duel cu compatrioata Mihaela Buzarnescu , aflata pe locul 53 WTA Aceasta va fi prima intalnire a Simonei in circuitul WTA cu Mihaela Buzarnescu in ultimii 11 ani. Singurul duel a avut loc in 2008 si a fost castigat de Simona.Partida va avea loc miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita deocamdata de organizatori, in direct pe Ziare.com.C.S.