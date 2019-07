Mats Wilander prezinta detaliul decisiv pentru Simona Halep in meciul cu Elina Svitolina de la Wimbledon

Ziare.

com

In opinia lui Wilander, Simona a facut diferenta in acest meci cu ajutorul loviturilor de forehand."Simona a fost jucatoarea mai buna la toate capitolele. Au un joc similar, dar Simona a fost mai precisa si mai prezenta. Este o performanta incredibila si a parut ca se simte foarte bine pe iarba. Este un moment grozav pentru cariera ei. A ajuns deja in finale la trei finale de Grand Slam din cele patru. E o zi mare pentru tenisul din Romania!", a spus Mats Wilander la EuroSport."Era foarte clar ca Svitolina nu o va putea rani pe Halep de pe linia de fund. Simona a fost putin mai buna la toate detaliile. In plus, s-a ridicat la nivelul asteptarilor si cu forehand-ul, a intrat mereu in minge, a stiut cum sa revina in punct, si-a impus adversara in spate", a adaugat Wilander.Amintim ca Simona Halep a obtinut o calificare magnifica in finala turneului de la Wimbledon 2019.Sportiva noastra a invins-o fara probleme pe ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA ), la capatul unui meci fenomenal, cu scorul 6-1, 6-3.In ultimul act, Simona o va intalni pe americanca Serena Williams , aflata pe locul 10 in clasamentul WTA Finala este programata sambata, de la ora 16:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com.C.S.