Mesajele de felicitare ale colegelor Simonei Halep din echipa nationala de Fed Cup, dupa triumful de la Wimbledon

Ziare.

com

Mai multe tenismene din Romania s-au grabit sa o felicite pe Halep dupa acest urias triumf, care a venit la capatul unei finale dominate de Simona in fata lui Serena Williams , scor 6-2, 6-2, la All England Club."Bravoooooooooo Simo! Cred ca astazi Simona Halep a scris cea mai importanta pagina din istoria sportului romanesc si una din cele mai importante pagini din istoria moderna a Romaniei! Suntem mandri ca suntem contemporani cu o campioana de asemenea anvergura", a fost prima reactie, care a venit din partea Monicai Niculescu, pe pagina sa de Instagram Si Ana Bogdan a intervenit in acest dialog, felicitand-o pe Simona, spunand despre ea ca este o inspiratie continua: "Istoria a fost scrisa astazi. Multumesc, Simona Halep. Esti o inspiratie pentru mine si nu numai. Ne faci sa visam si sa credem ca orice este posibil. Te iubim, Simo".De asemenea, si Raluca Olaru , care la acest Wimbledon a ajuns pana in sferturi de finala la dublu mixt, alaturi de croatul Franco Skugor, a postat un mesaj de felicitare pe pagina sa personala: "Felicitari, Simona Halep. Esti cea mai tare, ne inspiri si ne motivezi pe toti prin performantele tale. Sunt fericita pentru tine".In fine, Irina Begu , care participa in aceasta perioada la BRD Bucharest Open, a tinut si ea sa isi exprime mesajul sau de felicitare pentru colega sa de Fed Cup si buna sa prietena:"Felicitari, Simo! Ma bucur enorm pentru tine. Prin munca si perseverenta ai reusit sa scrii din nou istorie pentru Romania".Citeste si:D.A.