Mesajul Ambasadei SUA inaintea finalei dintre Simona Halep si Serena Williams de la Wimbledon

"Langa ele suntem si noi, asteptand cu nerabdare finala de azi, de la Wimbledon . Le iubim pe amandoua, asa ca azi nu tinem cu nimeni, doar ne bucuram de frumusetea tenisului. Hai, Romania! Go USA!", precizeaza Ambasada SUA la Bucuresti pe contul oficial de Facebook Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (nr. 7 WTA ) va juca, sambata, finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon cu americanca Serena Williams , locul 10 WTA si favorita nr. 11.Serena Williams (37 de ani) o va intalni pentru a 11-a oara pe Simona Halep (27 ani, 7 WTA, cap de serie nr. 7), americanca obtinand pana acum noua victorii. Singurul succes al Simonei Halep, unul categoric, cu 6-0, 6-2, ramane cel din 2014, de la Turneul Campioanelor Williams a castigat de sapte ori pana acum trofeul la Wimbledon, in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 si 2016, de trei ori pierzand in finala: 2004, 2008 si 2018.Cele doua jucatoare s-au intalnit ultima oara anul acesta, in optimi, la Australian Open , Williams castigand cu 6-1, 4-6, 6-4.Daca va castiga turneul, Serena Williams va intra in posesia celui de-al 24-lea titlu de Grand Slam, egaland recordul australiencei Margaret Court.La randui ei, Simona Halep s-a calificat in premiera in finala turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, joi, dupa ce a invins-o in penultimul act pe ucraineanca Elina Svitolina cu 6-1, 6-3.Halep (27 ani) va disputa prima sa finala la All England Club, dupa ce in 2014 juca semifinala.Simona Halep este al doilea reprezentant al Romaniei care joaca finala la Wimbledon, dupa Ilie Nastase , care a pierdut finalele din 1972 si 1976.Pentru Halep este a cincea finala de Mare Slem din cariera, dupa cele din 2018 la Australian Open , 2014, 2017 si 2018 (campioana) la Roland Garros . Doar la US Open romanca nu a apucat sa joace cu trofeul pe masa, avand o semifinala in 2015.