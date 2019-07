Mesajul special transmis de Simona Halep la miezul noptii, pe o retea de socializare, pentru fanii sai

Ziare.

Si s-a intamplat acest lucru dupa o finala greu de anticipat, castigata in doar 55 de minute, in compania Serenei Williams, scor 6-2, 6-2.La capatul acestei zile de poveste, Simona Halep a tinut sa multumeasca tuturor oamenilor care au crezut in ea si i-au fost aproape: "Astazi am jucat cel mai mare si mai important meci de tenis al vietii mele si am devenit campioana la Wimbledon . Inca nu imi vine sa cred parca...imi vine sa ma ciupesc ca sa ma trezesc la realitate. Multumesc tuturor celor care au crezut in mine si mi-au oferit sprijinul lor", puncta tenismena din Romania, 4 WTA mai nou, pe contul sau de Facebook Simona Halep are acum in vitrina doua trofee de Mare Slem, Roland Garros si Wimbledon, primul fiind cucerit acum un an, dupa o finala dramatica in fata lui Sloane Stephens, si ea tot din SUA.Cel mai probabil, Simona Halep se va intoarce luni in tara, pentru a-si prezenta trofeul fanilor sai din tara natala.Citeste si:D.A.