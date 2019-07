Monica Niculescu o avertizeaza pe Mihaela Buzarnescu inaintea meciului cu Simona Halep de la Wimbledon

Ziare.

Niculescu i-a transmis Mihaelei ca Simona se transforma "intr-o fiara" in momentul in care intalneste jucatoare din Romania. De altfel, Simona nu a pierdut niciun meci cu vreo jucataore din Romania de cand a ajuns in elita tenisului."Simona se transforma. Pare ca o fiara. Toate suntem foarte rele pe teren, foarte muncitoare, nu dam nimic gratis pe teren. E greu cu Simona. Are tot ce vrei. Picioare, dreapta, serva. Nu ai ce sa-i faci. Si Miki da repede, e stangace. Sunt curioasa cum o sa fie meciul Va fi o incarcatura in plus. O sa ma uit, dar nu o sa vad tot meciul", a spus Monica pentru Fanatik Amintim ca Simona Halep s-a calificat in turul doi de la Wimbledon dupa ce a invins-o pe Aliaksandra Sasnovich (36 WTA ), scor 6-4, 7-5.Mai departe, pentru sportiva noastra urmeaza un duel cu compatrioata Mihaela Buzarnescu, aflata pe locul 53 WTA Aceasta va fi prima intalnire a Simonei in circuitul WTA cu Mihaela Buzarnescu in ultimii 11 ani. Simona a castigat singura disputa, in 2008.Partida va avea loc miercuri, de la ora 15:00, in direct pe Ziare.com.C.S.