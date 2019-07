Motivul pentru care Novak Djokovici nu a invitat-o pe Simona Halep la traditionalul dans de la Balul Campionilor

Ziare.

Tenismenul sarb i-a cerut scuze Simonei ca nu mai poate dansa, motivand ca este foarte obosit dupa finala de 5 ore disputata cu Roger Federer. "Nu am dansat cu Djokovici. Era foarte obosit si nu am fost invitata la dans", a spus Simona la revenirea in tara.In urma cu un an, Djokovici a dansat alaturi de Angelique Kerber, campioana din 2018.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams, la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta este al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.In urma acestui rezultat, Simona a urcat trei locuri in clasamentul WTA, iar incepand de luni este pe 4.C.S.